Сергей Кириенко может стать ответственным за электронную демократию

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление — по развитию электронной демократии.

Как пишет «КоммерсантЪ», помимо управлений по внутренней политике и по общественным проектам в новом составе администрации президента Сергею Кириенко могут подчинить управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Сейчас его возглавляет Андрей Липов, а курирует помощник президента Игорь Щеголев. В структуре новой АП, по сведениям «Ъ», Щеголев продолжит отвечать за него, но станет подчиненным Кириенко.

The New Times

Политолог Андрей Колядин считает, что если переподчинение управления по применению информационных технологий состоится, то это будет логично: «Интернет — это часть внутренней политики, с каждым годом все более значимая часть. Поэтому унификация всех направлений внутриполитической деятельности и централизация власти в ней понятна».

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