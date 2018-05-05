Россияне назвали главные претензии к президенту

«Левада-центр» изучил мнения россиян относительно достижений и неудач Владимира Путина на посту президента страны. Основные претензии связаны с социальной проблематикой, в плюс респонденты ставят возвращение России статуса великой державы.Результаты опроса приводит РБК. Чаще всего респонденты относят к успехам Владимира Путина возвращение России статуса великой уважаемой державы, стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, удержание России от распада. Что касается претензий, то наиболее часто упоминались проблемы, относящиеся к социальной сфере. Президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей, вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ. Социологи зафиксировали более чем двукратный рост претензий, связанных с неспособностью Путина повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. Растет и неудовольствие невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства, обеспечить укрепление закона и порядка.
Как отмечает РБК, с 2015 года растет число россиян, указывающих на неудачи главы государства, в то время как оценка его успехов скорее снижается.
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