Президент РФ Владимир Путин за день до отставки правительства снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса Максима Соколова.Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В нем сказано, что решение принято в связи с предложением председателя правительства. Указ вступает в силу со дня подписания.

Путин объявил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия Соколову 29 сентября из-за того, что «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов. При этом президент сказал, что может изменить решение, если ситуация нормализуется. Действующее правительство уйдет в отставку 7 мая.

The New Times

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