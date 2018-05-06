Close

Путин за день до отставки правительства снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса

06.05.2018


Президент РФ Владимир Путин за день до отставки правительства снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса Максима Соколова.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В нем сказано, что решение принято в связи с предложением председателя правительства. Указ вступает в силу со дня подписания.

Путин объявил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия Соколову 29 сентября из-за того, что «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов. При этом президент сказал, что может изменить решение, если ситуация нормализуется. Действующее правительство уйдет в отставку 7 мая.



Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Почему Россия не Армения

В новый срок без лишних церемоний

Комендант «осажденной крепости»

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.