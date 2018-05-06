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Эрдоган анонсировал новую военную операцию против курдов

06.05.2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию против курдов.

«Мы не откажемся от сдерживания террористических организаций. Мы добавим еще одну к «Щиту Евфрата» и «Оливковой ветви». Наши солдаты готовы для новой миссии», — цитирует Reuters президента Турции.

«Оливковая ветвь» — это операция против вооруженных формирований курдов, которые, как полагают турецкие власти, связаны «Рабочей партией Курдистана», которая признана в Турции террористической. Силы Анкары действуют на территории провинции Африн в Сирии, которую контролируют курдские отряды самообороны. Дамаск назвал действия Эрдогана вторжением и пообещал сбивать турецкие самолеты. Ранее Турцию уличили в применении газа в Африне.

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