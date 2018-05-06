Эрдоган анонсировал новую военную операцию против курдов

«Мы не откажемся от сдерживания террористических организаций. Мы добавим еще одну к «Щиту Евфрата» и «Оливковой ветви». Наши солдаты готовы для новой миссии», — цитирует Reuters президента Турции.
«Оливковая ветвь» — это операция против вооруженных формирований курдов, которые, как полагают турецкие власти, связаны «Рабочей партией Курдистана», которая признана в Турции террористической. Силы Анкары действуют на территории провинции Африн в Сирии, которую контролируют курдские отряды самообороны. Дамаск назвал действия Эрдогана вторжением и пообещал сбивать турецкие самолеты. Ранее Турцию уличили в применении газа в Африне.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Почему Россия не Армения
Комендант «осажденной крепости»
«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»
Армянская оппозиция добилась своего