Керимов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Комендант «осажденной крепости»

За 18 лет пребывания Владимира Путина на вершине власти США, Британия и Франция сменили своих лидеров четыре раза, Италия — девять, Япония — десять раз. Путин если не патриарх, то старожил мировой политики. Его первый президентский срок начинался острой жаждой самоутверждения, четвертый начинается глухой изоляцией