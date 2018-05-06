Close

Керимов госпитализирован из-за проблем с сердцем

06.05.2018

Сенатор Сулейман Керимов, получив очередное разрешение от суда, приехал в Москву, где был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника Керимова по работе в Совете Федерации Алексея Красовского. Сенатор почувствовал недомогание в области сердца в субботу вечером и был доставлен на скорой в госпиталь Вишневского, рассказал Красовский. Бизнесмену поставили диагноз сложное нарушение ритма сердца. Сенатору уже стало лучше и его выписывают. 

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в 2017 году. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов путем покупки элитной недвижимости по заниженной цене.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Почему Россия не Армения

В новый срок без лишних церемоний

Комендант «осажденной крепости»

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.