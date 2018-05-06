Керимов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника Керимова по работе в Совете Федерации Алексея Красовского. Сенатор почувствовал недомогание в области сердца в субботу вечером и был доставлен на скорой в госпиталь Вишневского, рассказал Красовский. Бизнесмену поставили диагноз сложное нарушение ритма сердца. Сенатору уже стало лучше и его выписывают.
Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в 2017 году. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов путем покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
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