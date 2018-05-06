Блогер рассказал о блокировках «Билайном» номеров своих клиентов во время акции протеста

Блогер Денис Стяжкин рассказал о блокировках «Билайном» номеров своих клиентов во время акции протеста «Он нам не царь» на Тверской.

Стяжкин опубликовал в Twitter cкриншот переписки с верифицированным аккаунтом «Билайна», который обосновал блокировку номера «запросом правоохранительных органов». Также в своем Facebook Стяжкин написал, что заходил в офис «Билайна» на Пушкинской и рассказал о блокировке, на что сотрудники офиса ответили, что такая проблема есть не только у него, так как из-за «антипутинских митингов» по «указанию сверху» заблокировали «много абонентов».

Представитель сотового оператора Анна Айбашева заявила «Ведомостям», что «Билайн» во время акции протеста в Москве блокировал своих клиентов и никаких запросов правоохранительных органов в компанию не приходило. Ответ службы поддержки о блокировке телефона по запросу сейчас проверяется. Айбашева добавила, что сбои в работе сотовой связи могут происходить во время массовых мероприятий из-за перегрузки сети.

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