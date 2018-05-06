Военные Украины объявили тендер на исследование настроений жителей Юга России

Украинская структура Центра информационно-психологическких операций сил специальных операций объявила тендер на исследование настроений жителей Юга РФ.

Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок Prozorro. Украинских военных интересуют настроения жителей Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Авторы заявки хотят узнать, насколько население этих областей довольно действующей властью, работой гражданской и административной системы, а также выяснить уровень дохода, пол, возраст, образование, национальность, профессию, семейное положение, статус и другую информацию.

Стоимость контракта — 1,6 млн гривен. Исследование нужно провести с 15 июня по 1 октября.