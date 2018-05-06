WP: На военных учениях в Эстонии использовали образ РФ как вымышленного врага

В Эстонии во время военных ученых Locked Shields в качестве вымышленного врага использовалась Россия.

Об этом пишет The Washington Post. Во время Locked Shields военнослужащие отрабатывали свои действия при масштабной кибератаке. Согласно сценарию, противник парализовал сотовую связь, отключил электричество, в водопроводную сеть попали химикаты. Одновременно с этим на улицах городов проходят массовые протестные акции, а расположенную в стране базу НАТО атаковал беспилотник. За атаками стояла вымышленная страна Кримзония. При этом для атаки на интернет Кримзония проводила учения у берегов своего противника по аналогии с тем, как Россия проводила учения у берегов Латвии. Из-за этого местные пользователи испытывали проблемы с сотовой связью. Газета также отмечает, что элемент в сценарии с отключением электричества использовался по аналогии с тем, что произошло на Украине: там неизвестные атаковали сеть электроснабжения страны, из-за чего она работала с перебоями.

В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих из 30 стран мира, включая США.





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