Навального отпустили до решения суда

Алексея Навального, задержанного на акции «Он нам не царь» в Москве, отпустили из ОВД Красносельское.

Об этом оппозиционер написал в своем Twitter: «Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда».

Тверской суд рассмотрит два административных дела против политика 11 мая.

Участники акции «Он нам не царь» протестовали в разных городах России против инаугурации президента РФ Владимира Путина. Навальный был задержан полицией вскоре после того, как приехал на мероприятие в Москве. По данным «ОВД-Инфо», всего были схвачены 1599 человек в 26 городах РФ.







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