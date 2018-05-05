На акции «Он нам не царь» в 15 городах России задержали больше 1000 человек

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». В Москве задержали 161 человека, в Челябинске —163, в Якутске — 75, в Красноярске — 45,в Новокузнецке —26, в Краснодаре — 30, в Калуге — 28. Есть также задержанные в Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Кемерово, Пензе, Барнауле, Тольятти и Самаре.
По данным издания, в Москве протестующих во время задержаний бьют, как минимум один человек госпитализирован. В Саратове задержали маленького мальчика, в Тольятти — мать с ребенком.
Участники акции «Он нам не царь», протестуют против нового срока президента РФ Владимира Путина. Его инаугурация состоится 7 мая.
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