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На акции «Он нам не царь» в 15 городах России задержали больше 1000 человек

05.05.2018

На акции «Он нам не царь» в 15 городах России задержали как минимум 587 человек.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». В Москве задержали 161 человека, в Челябинске —163, в Якутске — 75, в Красноярске — 45,в Новокузнецке —26, в Краснодаре — 30, в Калуге — 28. Есть также задержанные в Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Кемерово, Пензе, Барнауле, Тольятти и Самаре.

По данным издания, в Москве протестующих во время задержаний бьют, как минимум один человек госпитализирован. В Саратове задержали маленького мальчика, в Тольятти — мать с ребенком.

Участники акции «Он нам не царь», протестуют против нового срока президента РФ Владимира Путина. Его инаугурация состоится 7 мая.

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