В Петербурге участники акции «Он нам не царь» маршируют по Невскому проспекту

По главной улице Петербурга идут несколько тысяч участников акции, сообщают в эфире «Навальный LIVE». Протестующие скандируют: «Путин позор Питера!»
В Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах РФ проходит акция «Он нам не царь», участники которой протестуют против инаугурации президента РФ Владимира Путина. Многих участников задерживает полиция.
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