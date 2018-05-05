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В Петербурге участники акции «Он нам не царь» маршируют по Невскому проспекту

05.05.2018

В Петербурге участники акции «Он нам не царь» двинулись от Александровского сада и маршируют по Невскому проспекту.

По главной улице Петербурга идут несколько тысяч участников акции, сообщают в эфире «Навальный LIVE». Протестующие скандируют: «Путин позор Питера!»


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В Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах РФ проходит акция «Он нам не царь», участники которой протестуют против инаугурации президента РФ Владимира Путина. Многих участников задерживает полиция.

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