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Неизвестные похитили самарского сторонника Навального

05.05.2018

В Самаре неизвестные люди похитили сторонника Алексея Навального Вадима Шереметева.

Об этом в Facebook написала координатор местного штаба оппозиционера Екатерина Герасимова. Она отметила, что связи с Шереметовым нет.

«5 мая примерно в 13 часов на улице Ленинградской неизвестными людьми в гражданской одежде был похищен Вадим Шереметев. 5 человек насильно посадили его в машину и увезли», — сообщает Герасимова.

Номер машины, в которую затащили активиста — о910те163.

5 мая по всей России проходит акция Навального «Он нам не царь». Ее участники протестуют против нового срока президента РФ Владимира Путина.


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