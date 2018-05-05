Неизвестные похитили самарского сторонника Навального

В Самаре неизвестные люди похитили сторонника Алексея Навального Вадима Шереметева.
Об этом в Facebook написала координатор местного штаба оппозиционера Екатерина Герасимова. Она отметила, что связи с Шереметовым нет.
Номер машины, в которую затащили активиста — о910те163.
5 мая по всей России проходит акция Навального «Он нам не царь». Ее участники протестуют против нового срока президента РФ Владимира Путина.
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