Алексея Навального задержали на Пушкинской площади в Москве

Об этом в эфире «Навальный LIVE» заявил начальник штаба оппозиционера Леонид Волков. Навального задержали почти сразу, как он приехал на мероприятие. Незадолго до начала акции политик рассказал в в эфире «Навальный LIVE», что ночевал не дома, чтобы избежать слежки.
В Москве, Петербурге и других городах проходит акция «Он нам не царь», участники которой протестуют против инаугурации президента РФ Владимира Путина. Ранее в столице полицейскими был схвачен координатор волонтеров Навального Николай Ляскин.
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