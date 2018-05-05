Сторонника Навального Николая Ляскина задержали на Тверской

Координатора волонтеров Алексея Навального Николая Ляскина задержали, когда он подходил к Тверской площади в Москве.
Об этом в эфире «Навальный LIVE» заявил начальник штаба оппозиционера Леонид Волков. Также об этом написал сам Ляскин в своем Twitter.
В Москве, Петербурге и других городах проходит акция «Он нам не царь». Участников мероприятия задерживают.
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