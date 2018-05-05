Close

Передачу Никиты Михалкова о «не слышащих народ чиновниках» сняли с эфира «России 24»

05.05.2018

Передачу режиссера Никиты Михалкова о «не слышащих народ чиновниках» сняли с эфира «России 24».

Выпуск должны были показать 5 и 6 мая, говорится на сайте программы. Причина такого решения неизвестна. В анонсе программы на сайте «Бесогон ТВ» сказано, что она посвящена трудностям коммуникации в современном мире: «Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь?»

Михалков записывает «Бесогон ТВ» с 2011 года. В 2015 году «Россия 24» запретила 38-й выпуск программы, который был посвящен высказываниям спортивного комментатора Алексея Андронова о Русском мире.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

«Он нам не царь»: онлайн-трансляция

Капитализм для своих

Армия четвертого срока

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.