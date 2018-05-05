Передачу Никиты Михалкова о «не слышащих народ чиновниках» сняли с эфира «России 24»

Выпуск должны были показать 5 и 6 мая, говорится на сайте программы. Причина такого решения неизвестна. В анонсе программы на сайте «Бесогон ТВ» сказано, что она посвящена трудностям коммуникации в современном мире: «Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь?»
Михалков записывает «Бесогон ТВ» с 2011 года. В 2015 году «Россия 24» запретила 38-й выпуск программы, который был посвящен высказываниям спортивного комментатора Алексея Андронова о Русском мире.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Он нам не царь»: онлайн-трансляция
Капитализм для своих
Армия четвертого срока
«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»
Армянская оппозиция добилась своего