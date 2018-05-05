В Красноярске арестован на трое суток координатор штаба Навального

Об этом она рассказала ОВД-Инфо. Герасимову арестовали за нарушение порядка организации акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
Координатора штаба Навального задержали накануне. Герасимова заявляла, что организатором акции «Он нам не царь» в Красноярске она не является.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Он нам не царь»: онлайн-трансляция
Капитализм для своих
Армия четвертого срока
«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»
Армянская оппозиция добилась своего