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В Красноярске арестован на трое суток координатор штаба Навального

05.05.2018

Суд Красноярска арестовал на трое суток координатора штаба Алексея Навального Яну Герасимову.

Об этом она рассказала ОВД-Инфо. Герасимову арестовали за нарушение порядка организации акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Координатора штаба Навального задержали накануне. Герасимова заявляла, что организатором акции «Он нам не царь» в Красноярске она не является.

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