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18 участников акции «Он нам не царь» задержали в Новокузнецке

05.05.2018

В Новокузнецке задержали 18 участников акции «Он нам не царь» Алексея Навального.

Об этом сообщает ОВД-Инфо. Согласно информации, поступившей на горячую линию издания, задержанных доставили в отдел полиции по Центральному району. Среди них есть несколько несовершеннолетних.

Полиция задерживает участников акции «Он нам не царь» в нескольких российских городах. Об этом сообщают штабы Навального в Красноярске, Барнауле, Якутии и других городах.

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