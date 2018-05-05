18 участников акции «Он нам не царь» задержали в Новокузнецке

Об этом сообщает ОВД-Инфо. Согласно информации, поступившей на горячую линию издания, задержанных доставили в отдел полиции по Центральному району. Среди них есть несколько несовершеннолетних.
Полиция задерживает участников акции «Он нам не царь» в нескольких российских городах. Об этом сообщают штабы Навального в Красноярске, Барнауле, Якутии и других городах.
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