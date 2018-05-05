В Нижнем Новгороде открывшего огонь по полицейским застрелили

В Нижнем Новгороде застрелили мужчину, который открыл стрельбу по полицейским, проверявшим его документы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. После нападения мужчина скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в одной из квартир. На место происшествия вызвали спецназ ФСБ. Мужчине предложили сложить оружие, но он отказался и открыл огонь. Между ним и сотрудниками спецназа завязалась перестрелка, в результате которой напавший на полицейских погиб. Ранения получили три сотрудника правоохранительных органов. Личность погибшего устанавливается.

Мотивы преступника пока не известны.





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