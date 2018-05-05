Close

В Нижнем Новгороде открывшего огонь по полицейским застрелили

05.05.2018

В Нижнем Новгороде застрелили мужчину, который открыл стрельбу по полицейским, проверявшим его документы. 

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. После нападения мужчина скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в одной из квартир. На место происшествия вызвали спецназ ФСБ. Мужчине предложили сложить оружие, но он отказался и открыл огонь. Между ним и сотрудниками спецназа завязалась перестрелка, в результате которой напавший на полицейских погиб. Ранения получили три сотрудника правоохранительных органов. Личность погибшего устанавливается.

Мотивы преступника пока не известны.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
 
Читайте также:

«Он нам не царь»: онлайн-трансляция

Капитализм для своих

Армия четвертого срока

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.