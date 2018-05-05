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В Якутске сообщают о задержании 75 человек на акции «Он нам не царь»

05.05.2018

В Якутске сообщают о задержании почти всех участников акции «Он нам не царь».

Полиция задержала 75 человек, сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на главу местного штаба Алексея Навального Анатолия Наговицына. Людей отводили в автобусы ОМОНа. По словам Наговицына, во время задержания сотрудники применяли физическую силу. Всех задержанных отвезли в ОВД «Якутское».

Ранее о задержаниях на акции Навального сообщали в Красноярске и Барнауле.

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