В Якутске сообщают о задержании 75 человек на акции «Он нам не царь»

Полиция задержала 75 человек, сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на главу местного штаба Алексея Навального Анатолия Наговицына. Людей отводили в автобусы ОМОНа. По словам Наговицына, во время задержания сотрудники применяли физическую силу. Всех задержанных отвезли в ОВД «Якутское».
Ранее о задержаниях на акции Навального сообщали в Красноярске и Барнауле.
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