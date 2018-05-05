Сторонников Навального задерживают на акции «Он нам не царь» в Красноярске

На митинге задержали 15 человек, в том числе журналиста, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из задержанных. Издание сообщает, что задержания проходили грубо: одному человеку порвали куртку, задержанные говорят о том, что у некоторых остались ссадины и гематомы. Людей привезли в отдел полиции № 10. Также «ОВД-Инфо» приводит данные канала «Транспарант» в Telegram, согласно которым в Красноярске задержали 50 человек.
Ранее сообщалось, что на акции «Он нам не царь» в Барнауле задержали более десяти человек.
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