Британия отказалась менять позицию по «делу Скрипаля» из-за производства «Новичка» в Чехии

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь МИД Великобритании.
«Мы последовательно и четко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы таким образом совершить нападение на Скрипалей», — пояснил позицию пресс-секретарь.
Он также подчеркнул, что с королевством солидарны другие европейские страны, в том числе Чешская Республика, за что правительство Великобритании «очень благодарно».
Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал о том, что в стране разрабатывали и тестировали вещество класса «Новичок». Земан сослался на мнение военной разведки, при этом согласно отчету отчет Службы безопасности и информации Чехии, «Новичком» тестируемое вещество все же не было.
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