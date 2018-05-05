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Британия отказалась менять позицию по «делу Скрипаля» из-за производства «Новичка» в Чехии

05.05.2018

Великобритания не будет менять свою позицию по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несмотря на заявление президента Чехии Милоша Земана о производстве в его стране нервно-паралитического газа «Новичок».

Об этом ТАСС  заявил пресс-секретарь МИД Великобритании.

«Мы последовательно и четко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы таким образом совершить нападение на Скрипалей», — пояснил позицию пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что с королевством солидарны другие европейские страны, в том числе Чешская Республика, за что правительство Великобритании «очень благодарно».

Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал о том, что  в стране разрабатывали и тестировали вещество класса «Новичок». Земан сослался на мнение военной разведки, при этом согласно отчету отчет Службы безопасности и информации Чехии, «Новичком» тестируемое вещество все же не было.


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