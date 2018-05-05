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На акции Навального в Барнауле задержали более десяти человек

05.05.2018

На акции Алексея Навального «Он нам не царь» в Барнауле задержали более десяти человек.

Об этом сообщил соратник оппозиционера Леонид Волков, который ведет прямую трансляцию в YouTube.

«Туда привезли каких-то детей на праздник, сказали, что наш мирный митинг в гайд-парке, не требующий согласования, мешает детям, и начали задерживать», — заявил Волков.

Однако  в пресс-центре управления МВД по региону сообщили, что на акции никого не задержали, пишет «Интерфакс». В пресс-центре сказали, что «несколько человек сотрудниками полиции отведены в сторону для разбирательства о законности их участия в этом мероприятии».

Акция «Он нам не царь» проходит 5 мая по всей России. Ее участники выражают несогласие с новым президентским сроком Владимира Путина, инаугурация которого состоится 7 мая.


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