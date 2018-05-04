Сергей Капков будет участвовать в подготовке предвыборной кампании Собянина

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на свои источники. Также издание пишет о возможном возвращении Капкова в правительство Москвы. Собеседник издания в мэрии рассказал, что на этой неделе прошла встреча Капкова с ключевыми членами правительства Москвы, где он рассказал о предполагаемых тезисах будущей превыборной программы. Предложения частично основаны на разработках «Стратегии-2030», которая создавалась к третьему президентскому сроку Владимира Путина, пишет «Медуза».
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Официально Сергей Собянин не объявлял об участии в выборах мэра Москвы, но в октябре он сказал в беседе с журналистами, что с большой долей вероятности выдвинет свою кандидатуру.
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