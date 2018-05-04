Мединский анонсировал проверку 21 кинокомпании Генпрокуратуратурой по его просьбе

Об этом министр заявил на встрече с журналистами, сообщает РБК.
«Каждая из этих компаний была сто раз предупреждена. Мы рассчитываем на возврат денег», — сказал Мединский.
По его словам, компании и продюсеры, которые не вернут деньги, больше не смогут претендовать на получение финансирования Минкультуры и Фонда кино. В списке должников «Энджой мувиз» (фильм «Защитники»), «Студия Ортодокс» («Иерей-Сан. Исповедь самурая»), «Кинокомпания «Спутник» («Ночные стражи»), ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» («Контрибуция»), ООО «Ангел» («Дед Мороз. Битва Магов») и другие, пишет РБК.
В 2017 году Фонд кино подал иск к компании «Энджой мувиз» на сумму 50,8 млн руб. У фонда возникли претензии из-за средств, выделенных на производство первого российского фильма о команде супергероев «Защитники».
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