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Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора

04.05.2018

Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, а также советника гендиректора «Главного радиочастотного центра» Александра Весельчакова и начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Единина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета. О каком именно имуществе идет речь, не уточняется. Один из адвокатов обвиняемых, Артур Большаков, прокомментировал РБК новость об аресте, заявив, что соответствующее ходатайство следствия рассматривалось без обвиняемого и стало для защиты сюрпризом.

Ампелонский, Единин и Весельчаков стали фигурантами уголовного дела о растрате в 2017 году. Их поместили под домашний арест.


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