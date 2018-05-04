Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета. О каком именно имуществе идет речь, не уточняется. Один из адвокатов обвиняемых, Артур Большаков, прокомментировал РБК новость об аресте, заявив, что соответствующее ходатайство следствия рассматривалось без обвиняемого и стало для защиты сюрпризом.
Ампелонский, Единин и Весельчаков стали фигурантами уголовного дела о растрате в 2017 году. Их поместили под домашний арест.
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