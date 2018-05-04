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Голикова может стать вице-премьером по социальной политике

04.05.2018

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова может стать вице-премьером по социальной политике.

Кандидатура Голиковой рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства, сообщает РБК со ссылками на источники, близкие к Кремлю, правительству и аппарату правительства. Окончательного решения, однако, пока не приняли. «Есть и другие кандидатуры», — сказал один из источников.

Татьяна Голикова начала карьеру в Минфине в 1990 году с должности экономиста. В 1999 году она стала была заместителем министра финансов. В 2007 году Голикова возглавила Минздравсоцразвития. После ухода из правительства Голикова стала помощником президента Владимира Путина, а в 2013 году она была назначена на пост председателя Счетной палаты.


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