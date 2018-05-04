Верховный суд Чечни оставил под арестом Оюба Титиева

Верховный суд Чечни отклонил жалобу адвокатов на продление ареста главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.
В ходе заседания защита ходатайствовала об избрании личного поручительства в качестве меры пресечения. Поручителями готовы выступить председатель Комитета «Гражданское содействие», член Совета ПЦ «Мемориал», кавалер ордена почетного легиона Светлана Ганнушкина и Герой России, космонавт Сергей Нефедов, рассказали в telegram-канале «Мемориала».
В итоге ВСЧ решил рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения сам и постановил, что решение суда первой инстанции было справедливым. Оюб Титиев останется под стражей до 9 июня.Оюба Титиева арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. «Мемориал» признал Титиева политзаключенным.
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