Верховный суд Чечни оставил под арестом Оюба Титиева

Верховный суд Чечни отклонил жалобу адвокатов на продление ареста главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

В ходе заседания защита ходатайствовала об избрании личного поручительства в качестве меры пресечения. Поручителями готовы выступить председатель Комитета «Гражданское содействие», член Совета ПЦ «Мемориал», кавалер ордена почетного легиона Светлана Ганнушкина и Герой России, космонавт Сергей Нефедов, рассказали в telegram-канале «Мемориала».

25 апреля Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест Титиеву до 9 июня, но адвокаты о заседании уведомлены не были. Поэтому защита просила Верховный суд вернуть дело в первую инстанцию.

В итоге ВСЧ решил рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения сам и постановил, что решение суда первой инстанции было справедливым. Оюб Титиев останется под стражей до 9 июня.

The New Times

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Оюба Титиева арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. «Мемориал» признал Титиева политзаключенным.

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