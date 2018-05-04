«Русал» выплатил купон по выпуску евробондов

Компания «Русал», попавшая в санкционный список Минфина США, полностью выполнила обязательства по выплате купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году.
Как сообщает ТАСС, объем выпуска составил $500 млн, ставка купона — 5,3% годовых.
США ввели санкции против «Русала» и его основного владельца Олега Дерипаски 6 апреля. В частности, компании запрещалось производить расчеты в долларах. Сама компания тогда предупредила о том, что возможны технические дефолты по некоторым выпускам облигаций.
23 апреля американский регулятор выпустил обновленную директиву, в которой «Русалу» разрешили завершить до 23 октября все операции, необходимые для осуществления по контрактам, заключенным до 6 апреля. До выпуска обновленной директивы инвесторы, владеющие евробондами компании, жаловались на сложности проведения сделок с бумагами.
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