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«Ъ»: У Германа Клименко «мало шансов» сохранить должность после инаугурации Путина

04.05.2018

У советника президента, председателя совета Института развития интернета Германа Клименко «мало шансов» быть переназначенным после инаугурации Владимира Путнина. 

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. По словам собеседника газеты, Клименко так и не смог встроиться в структуру АП. Клименко встречался с Владимиром Путиным лично только однажды и публично об этой встрече не сообщалось. Сам советник президента отказался обсуждать дальнейшие перспективы работы на своем посту.

Клименко — директор и владелец интернет-компании LiveInternet. Он также основатель и владелец новостного агрегатора на основе данных из социальных сетей — MediaMetrics.


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