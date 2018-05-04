«Ъ»: У Германа Клименко «мало шансов» сохранить должность после инаугурации Путина

У советника президента, председателя совета Института развития интернета Германа Клименко «мало шансов» быть переназначенным после инаугурации Владимира Путнина.

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. По словам собеседника газеты, Клименко так и не смог встроиться в структуру АП. Клименко встречался с Владимиром Путиным лично только однажды и публично об этой встрече не сообщалось. Сам советник президента отказался обсуждать дальнейшие перспективы работы на своем посту.

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Клименко — директор и владелец интернет-компании LiveInternet. Он также основатель и владелец новостного агрегатора на основе данных из социальных сетей — MediaMetrics.

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