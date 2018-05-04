Close

Нобелевская премия по литературе в 2018 году не будет вручена из-за обвинений в домогательствах

04.05.2018

Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в 2018 году из-за обвинения в сексуальных домогательствах в адрес фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

Еще одной причиной послужило разглашение имен лауреатов премии. Нобелевскую премию по литературе 2018 года вручат на церемонии в 2019 году, сообщает BBC News. В комитете пояснили, что перенос вручения премии был предпринят из-за «отсутствия доверия общественности».

18 женщин обвинили Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах и насилии, которые происходили с 1996 по 2017 годы. По их словам, некоторые инциденты происходили в квартирах, которые принадлежат Шведской академии.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Капитализм для своих

Армия четвертого срока

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Армянская оппозиция добилась своего

Первомай: праздник фальшивомонетчиков

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.