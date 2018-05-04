Нобелевская премия по литературе в 2018 году не будет вручена из-за обвинений в домогательствах

Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в 2018 году из-за обвинения в сексуальных домогательствах в адрес фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

Еще одной причиной послужило разглашение имен лауреатов премии. Нобелевскую премию по литературе 2018 года вручат на церемонии в 2019 году, сообщает BBC News. В комитете пояснили, что перенос вручения премии был предпринят из-за «отсутствия доверия общественности».

18 женщин обвинили Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах и насилии, которые происходили с 1996 по 2017 годы. По их словам, некоторые инциденты происходили в квартирах, которые принадлежат Шведской академии.





The New Times

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