В Петербурге задержали сторонника Навального за акцию в поддержку жертв ТЦ «Зимняя вишня»

В Петербурге задержали сторонника Алексея Навального Илью Гантварга за акцию в поддержку жертв ТЦ «Зимняя вишня».Об этом в своем Twitter сообщил координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов. В отношении активиста составлены протоколы по ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).Незадолго до акции Алексея Навального 5 мая его сторонников стали задерживать по всей России. Так, в Красноярске полиция задержала сотрудницу штаба оппозиционера Марию Маковозову во дворе ее дома. Ей вменяют статью 20.2 КоАП. Активист рязанского штаба Навального Всеволод Паршин сообщил «ОВД-Инфо», что его задержали из-за распространения листовок о мероприятии 5 мая. Через несколько часов его отпустили без составления протокола. Аналогичная ситуация была у активиста кемеровского штаба Дмитрия Диденко. Сторонников Навального задерживали также в Тамбове и Краснодаре.