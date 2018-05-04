Фигурантов дела о растрате при строительстве «Восточного» отправили в колонию

Следственный комитет сообщил о том, что экс-руководитель «Спецстройсервиса» при Спецстрое России и еще двое предпринимателей получили сроки за растрату при строительстве космодрома «Восточный».
94-й гарнизонный военный суд признал Андрея Ярцева, Владимира Денискина и Николая Шкадина виновными в растрате 250 млн руб. бюджетных денег, пишет СК. Денискин получил 7,5 года лишения свободы, Ярцев — 7 лет, Шкадин — 6,5 года в колонии общего режима.
«Восточный» начали строить в 2012 году, и с тех пор были заведены десятки уголовных дел о хищении бюджетных денег и невыплате зарплат рабочим. В феврале суд приговорил экс-руководителя ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана, его сына Михаила, бухгалтера организации Владимира Ашихмина и бывшего спикера хабаровской краевой думы Виктора Чудова к срокам от 5,5 до 12 лет лишения свободы по делу о хищениях.
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