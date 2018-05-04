Фигурантов дела о растрате при строительстве «Восточного» отправили в колонию

Следственный комитет сообщил о том, что экс-руководитель «Спецстройсервиса» при Спецстрое России и еще двое предпринимателей получили сроки за растрату при строительстве космодрома «Восточный».

94-й гарнизонный военный суд признал Андрея Ярцева, Владимира Денискина и Николая Шкадина виновными в растрате 250 млн руб. бюджетных денег, пишет СК. Денискин получил 7,5 года лишения свободы, Ярцев — 7 лет, Шкадин — 6,5 года в колонии общего режима.

Согласно данным следствия, «Спецстройсервис» заключил договор на сумму почти 1 млрд руб. на поставку 6 тыс. металлоконструкций, которые были необходимы для строительства комплекса по предпусковой подготовке ракет на космодроме. В тот момент «Спецстройсервисом» руководил Ярцев. Суд решил, что металл был куплен по завышенным ценам.

«Восточный» начали строить в 2012 году, и с тех пор были заведены десятки уголовных дел о хищении бюджетных денег и невыплате зарплат рабочим. В феврале суд приговорил экс-руководителя ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана, его сына Михаила, бухгалтера организации Владимира Ашихмина и бывшего спикера хабаровской краевой думы Виктора Чудова к срокам от 5,5 до 12 лет лишения свободы по делу о хищениях.





The New Times



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