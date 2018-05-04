NYT рассказала о планах Трампа вывести войска США с Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп отдал Пентагону распоряжение рассмотреть возможность вывода американских войск из Южной Кореи.
Об этом со ссылкой на нескольких осведомленных о ходе переговоров собеседников пишет The New York Times. При этом газета отмечает, что президент не собирается использовать возможность сокращения военного присутствия в качестве инструмента давления на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Указание Трампа встревожило военных в Пентагоне, которые обеспокоены, что сокращение может ослабить альянс США с Южной Кореей, а также усилить страхи в соседней Японии.