NYT рассказала о планах Трампа вывести войска США с Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп отдал Пентагону распоряжение рассмотреть возможность вывода американских войск из Южной Кореи.

Об этом со ссылкой на нескольких осведомленных о ходе переговоров собеседников пишет The New York Times. При этом газета отмечает, что президент не собирается использовать возможность сокращения военного присутствия в качестве инструмента давления на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Указание Трампа встревожило военных в Пентагоне, которые обеспокоены, что сокращение может ослабить альянс США с Южной Кореей, а также усилить страхи в соседней Японии.

Дональд Трамп ранее заявлял, что США не получают от южнокорейских властей достаточную компенсацию за присутствие американского контингента в 23,5 тыс. Сеул оплачивает примерно половину стоимости содержания войск, тратя на это более $800 млн. Срок действия соглашения между США и Южной Кореей заканчивается в конце 2018 года, и Белый дом настаивает на том, чтобы Сеул полностью взял на себя содержание американских войск в регионе.