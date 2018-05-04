Земан: В Чехии разрабатывали и тестировали «Новичок»

Президент Чехии Милош Земан рассказал о том, что в стране разрабатывали и тестировали вещество «Новичок», которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Земан заявил об этом во время интервью чешскому телеканалу Barrandov, передает издание iDNES. Президент сказал, что количество произведенного отравляющего вещества было относительно небольшим, и после тестирования его уничтожили. Земан сослался на мнение военной разведки, при этом согласно отчету отчет Службы безопасности и информации Чехии, «Новичком» тестируемое вещество не было.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала Чехию одним из наиболее вероятных источников происхождения «Новичка», после чего Земан велел выяснить, могло ли вещество производиться и храниться в промышленных или научных учреждениях страны.