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В Роскомнадзоре рассказали о новых блокировках VPN-сервисов и прокси

03.05.2018

В Роскомнадзоре рассказали о новых блокировках VPN-сервисов и прокси-сервисов.

Заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин заявил, что Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых Telegram обходил блокировку, передает «Интерфакс». Какие именно сервисы были заблокированы, Субботин не уточнил.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. В компании это требование назвали противоречащим Конституции РФ. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке Telegram. С тех пор ведомство ограничело доступ к миллионам IP-адресов.

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