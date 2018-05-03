В Роскомнадзоре рассказали о новых блокировках VPN-сервисов и прокси

Заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин заявил, что Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, с помощью которых Telegram обходил блокировку, передает «Интерфакс». Какие именно сервисы были заблокированы, Субботин не уточнил.
Таганский районный суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. В компании это требование назвали противоречащим Конституции РФ. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке Telegram. С тех пор ведомство ограничело доступ к миллионам IP-адресов.