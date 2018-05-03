Суд арестовал двух петербургских участников первомайской акции

Петроградский районный суд арестовал двух участников первомайской демонстрации в Петербурге, Марию Кожеватову и Максима Разметова, на 7 и 27 дней ареста соответственно.Их признали виновными в нарушении порядка проведения митинга и неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщил на своей странице в Facebook депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Кожеватова, по версии полицейских, во время шествия держала в руках флаг Украины. Разметов на шествии нес флаги Евросоюза и Грузии. При этом, по словам Вишневского, на самом деле у Марии Кожеватовой был в руках флаг партии «Яблоко» с прикрепленным к нему желто-голубым лоскутом ткани. За нарушение правил Кожеватова также получила 12 тыс. руб. штрафа. При этом ее пришлось госпитализировали из-за жалоб на сильную головную боль, которая возникла из-за того, что активистка всю ночь провела в камере 71-го отдела полиции, где сильно пахло краской.Еще одного задержанного 1 мая в Петербурге — Вадима Чарушева — суд оштрафовал на 10 тыс. руб. по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и на 1 тыс. руб. по 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Чарушев, Разметов и Кожеватова были частью градозащитной колонны на демонстрации. Их задержали еще с семью активистами, однако их увезли из отдела полиции на скорой помощи. Позже к ним домой пришли полицейские. Борис Вишневский пообещал, что приговор будет обжалован.1 мая в Петербурге также были задержаны участники ЛГБТ-движений и монстраций. В Москве в этот день полиция задержала 25 участников колонны психоактивистов — людей с ментальными расстройствами.