ЦБ впервые опубликовал данные о сомнительных операциях

Центробанк опубликовал данные о выявленных в 2017 году фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций.

Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций, заявили в ЦБ.

The New Times

Для вывода средств за границу чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров, а также переводы по сделкам с услугами. Для обналичивания средств чаще всего выдавали деньги со счетов физлиц и счетов платежных карт, также средства переводились в наличные с помощью выдач по платежным картам юридических лиц и «выдач на прочие цели».

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