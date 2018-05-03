В Нижнем Новгороде жители перекрыли дорогу из-за тарифов на тепло

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода перекрыли проспект фурой с прицепом — им пришли квитанции с требованием доплатить за отопление от 1,5 тыс. до 12 тыс. руб.

Жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода обязали доплатить за отопление от 1,5 тыс. до 12 тыс. руб. На обороте квитанции разъяснялось, что перерасчет сделан «в рамках закона». Самая распространенная доплата, которая выставлена жильцам, — 6000 руб., сообщает портал nn.ru.

The New Times

Стихийный митинг собрал около 300 человек.

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