Дмитрий Гудков о поддержке науки

Причем тут Тихонова? А ролик про эту технологию создан «при участии» фонда. Не технология — ролик. Самой технологии уже не один год.
Ну хорошо, давайте я расскажу, что будет дальше. Если у ученых все получится, то вскоре они уедут на Запад, где у них будут и инно, и практика.
Почему на Запад? Почему без вариантов? Потому что я лично знал российских физиков, делающих частные космические спутники. И они сейчас — в Калифорнии. Там сделать такой спутник и запуск его стоит почти в 10 раз меньше. Спасибо «Роскосмосу», у которого на каждый чих нужно покупать лицензию.
И пусть сотрудникам в Калифорнии на таком производстве нужно платить в районе 100 тысяч долларов в год, в США бизнес в итоге все равно выгоднее.
Собственно, в связи с этой историей мы с Валерием Зубовым и Андреем Заякиным и написали в свое время законопроект о частной космонавтике, чтобы отменить бесконечные лицензии для подобных инновационных компаний.
Законопроект был зарублен: Роскосмос постарался.
Так что Катерина Тихонова может и дальше снимать ролики. Не взлетим — так поплаваем. Такая у нас экономика: как говорит профессор Аузан, от изобретения до внедрения — пропасть.