Дмитрий Гудков о поддержке науки

Дочка Путина купила рекламу в «Фейсбуке».

Я сначала глазам не поверил, но нет, все так: фонд «Иннопрактика» (подразумеваем Катерина Тихонова) рассказывает нам о достижениях российских ученых, сумевших передать энергию по лазерному лучу.

Причем тут Тихонова? А ролик про эту технологию создан «при участии» фонда. Не технология — ролик. Самой технологии уже не один год.



Ну хорошо, давайте я расскажу, что будет дальше. Если у ученых все получится, то вскоре они уедут на Запад, где у них будут и инно, и практика.



Почему на Запад? Почему без вариантов? Потому что я лично знал российских физиков, делающих частные космические спутники. И они сейчас — в Калифорнии. Там сделать такой спутник и запуск его стоит почти в 10 раз меньше. Спасибо «Роскосмосу», у которого на каждый чих нужно покупать лицензию.



И пусть сотрудникам в Калифорнии на таком производстве нужно платить в районе 100 тысяч долларов в год, в США бизнес в итоге все равно выгоднее.

Собственно, в связи с этой историей мы с Валерием Зубовым и Андреем Заякиным и написали в свое время законопроект о частной космонавтике, чтобы отменить бесконечные лицензии для подобных инновационных компаний.

Законопроект был зарублен: Роскосмос постарался.

Так что Катерина Тихонова может и дальше снимать ролики. Не взлетим — так поплаваем. Такая у нас экономика: как говорит профессор Аузан, от изобретения до внедрения — пропасть.

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