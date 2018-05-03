FT рассказала о возможном назначении Кудрина в администрацию президента

Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановить отношения с Западом и возможность назначить экс-министра финансов Алексея Кудрина ответственным за экономическую стратегию и старания наладить контакты с Европой и США.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
Самым вероятным сценарием собеседник газеты в российском правительстве назвал назначение Кудрина на пост в президентской администрации в качестве представителя президента по международному экономическому сотрудничеству.
«При наших внутриполитических решениях мы никогда не зависели так сильно от внешних факторов — это что-то радикальное, — сказал неназванный источник, которого FT называет бывшим официальным лицом из кабинета министров. — Правительство утверждало, что российская экономика адаптировалась к санкциям, но то, как американцы теперь используют санкции, означает, что адаптироваться невозможно».Издание прогнозирует, что Дмитрий Медведев останется премьером, но его роль в экономической политике будет ограничена, чтобы дать свободу Кудрину.
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