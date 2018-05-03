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Шойгу заявил об увеличении гособоронзаказа

03.05.2018

Гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 трлн руб. Показатели размещения выше, чем в прошлом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3 тыс. 700 заданий на сумму около 1,5 трлн руб. Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники», — заявил Шойгу, передает «Интерфакс».

Министр отметил, что в целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году.

Ранее в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2017 года сообщалось, что военные расходы России снизились впервые за 19лет — с 1998 года. Снижение эксперты оценили в 20% по сравнению с 2016 годом, они связали это с экономическими проблемами в стране.

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