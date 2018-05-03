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Еврокомиссия на 0,1% улучшила прогноз по росту ВВП России

03.05.2018

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%. Прогноз по росту российской экономики в 2019 году по сравнению с осенним улучшен до 1,6% с 1,5%.

На публикацию прогноза обратила внимание газета «КоммерсантЪ». Возможность ускорения роста ВВП Еврокомиссия связывает с тем, что более высокие цены на нефть поддержат внутренний спрос. Основным риском для экономики России составители прогноза называют неопределенность вокруг геополитической ситуации и влияние недавних санкций со стороны США, пишет издание.

В апреле Международный валютный фонд оставил без изменения прогноз по ВВП РФ: показатель вырастет на 1,7% в 2018 году, замедлив рост до 1,5% в 2019-м, далее прирост останется на этом уровне. Влияния последних санкций США в отношении российских компаний оценки МВФ пока не учитывают.

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