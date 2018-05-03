Количество ищущих убежища в США россиян достигло рекорда

Количество заявлений о предоставлении убежища гражданам России в США достигло 24-летнего максимума. По сравнению с 2016 годом число соискателей увеличилось на 39%
Как сообщает «Радио Свобода», власти США в 2017 финансовом году, закончившемся 30 сентября, получили 2664 ходатайства о предоставлении убежища от российских граждан.
В статистике не указываются причины подачи ходатайств, но известно, что для получения убежища кандидаты должны доказать «преследование или вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований» в родной стране «по причине расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политическим взглядам».Правозащитники говорят, что рост числа заявлений от россиян о предоставлении убежища в Соединенных Штатах частично обусловлен законом о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, принятым в 2013 году. Также отмечается, что убежища ищут предприниматели из-за сфабрикованных в их отношении уголовных дел.
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