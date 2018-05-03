Конгрессмены в письме Нобелевскому комитету предложили наградить Трампа премией мира

Группа конгрессменов из США направила письмо в Нобелевский комитет с просьбой номинировать президента Дональда Трампа на премию мира за его усилия по прекращению Корейской войны.

Документ опубликован пресс-службой республиканца Люка Мессера. Под ним подписались 18 членов Конгресса США. В письме сказано, что Трамп сумел объединить мировое сообщество в вопросе введения против Северной Кореи санкций, которые разрушали экономику страны, что заставило Пхеньян сесть за стол переговоров. Также конгрессмены отметили усилия, которые Трамп приложил к тому, чтобы принудить Северную Корею отказаться от ядерной программы.

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерной программы страны в апреле. После этого состоялся саммит, на котором лидеры Северной и Южной Кореи договорились о взаимном разоружении на полуострове и о подписании мирного соглашения, которое официально завершит войну 1950-х годов.







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