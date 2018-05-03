Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в РФ до 2048 года

Польского журналиста Томаша Мацейчука депортировали из России и запретили въезд в страну на 30 лет.

Об этом говорится в документе, фотографию которого журналист опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Въехать назад в Россию Мацейчуку разрешено только 10 апреля 2048 года.

«Федеральная Миграционная Служба РФ применила в отношении ко мне пп. 14 ч. 1 ст. 27 Н 114 ФЗ. По их мнению, я раньше находился на территории России незаконно — не выехал из страны в положенный срок. Проблема в том, что я всегда прилетал в Москву по деловой 3-месячной визе и улетал вовремя. Читая новости, можете узнать, что меня депортировали в связи с моей помощью Украине на территории Донбасса во время конфликта Киева с ЛДНР, а также в связи с тем, что я якобы осквернял могилы советских солдат. Это ложь. Никогда не осквернял никакие могилы и призываю российских журналистов опубликовать доказательства, если они у них есть. Зачем скрывать такие материалы от народа?» — написал журналист.

Мацейчук добавил, что истинной причиной запрета является «политически мотивированный приказ» сверху, цель которого — убрать журналиста из российского телеэфира.

В 2016 году Мацейчук сообщил, что ему на пять лет запретили въезд на Украину. 27 февраля его задержали в квартире в Мытищах и провели там обыск. Журналист тогда заявлял, что его решили привлечь к административной ответственности за нарушение правил регистрации.





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