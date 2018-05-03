Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в РФ до 2048 года

Польского журналиста Томаша Мацейчука депортировали из России и запретили въезд в страну на 30 лет.
Об этом говорится в документе, фотографию которого журналист опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Въехать назад в Россию Мацейчуку разрешено только 10 апреля 2048 года.
Мацейчук добавил, что истинной причиной запрета является «политически мотивированный приказ» сверху, цель которого — убрать журналиста из российского телеэфира.
В 2016 году Мацейчук сообщил, что ему на пять лет запретили въезд на Украину. 27 февраля его задержали в квартире в Мытищах и провели там обыск. Журналист тогда заявлял, что его решили привлечь к административной ответственности за нарушение правил регистрации.
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