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Российский истребитель разбился в Сирии

03.05.2018

Российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Оба летчика погибли.

«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — передает «Интерфакс» сообщение Минобороны.

Катастрофа произошла около 09:45 мск над акваторией Средиземного моря. 

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