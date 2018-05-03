Российский истребитель разбился в Сирии

Российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Оба летчика погибли.
«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — передает «Интерфакс» сообщение Минобороны.Катастрофа произошла около 09:45 мск над акваторией Средиземного моря.
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