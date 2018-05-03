Российский истребитель разбился в Сирии

«Все, что в мире происходит, осмысляется как спецоперация врага»

Глеб Павловский, один из архитекторов первой президентской кампании Владимира Путина, — о том, как неуверенный в себе человек превратился в «центр мира», как менялся Путин за последние 18 лет и чем все это может кончиться