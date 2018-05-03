Глава Минкомсвязи допустил возможность блокировки Viber

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил, что мессенджер Viber может по аналогии с Telegram подвергнуться блокировке, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует ТАСС Никифорова.
Роскомнадзор с 16 апреля по решению Таганского суда Москвы пытается заблокировать Telegram на территории РФ.
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