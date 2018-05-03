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Telegram отказывается от публичной продажи своей криптовалюты

03.05.2018

Telegram Group Inc. отказалась от планов выпуска токенов для публичной продажи после того, как компания собрала $1,7 млрд в ходе закрытых продаж.

Как пишет Bloomberg, одним из аргументов для отказа от публичной продажи может стать отсутствие необходимости для сбора средств, но также важно усиление контроля регуляторов за рынком криптовалют.

Telegram ранее провела два раунда частных продаж в феврале и марте, в результате которых привлекла по $850 млн в каждом из них от менее 200 инвесторов. 

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