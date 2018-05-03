Вексельберг запросил помощь правительства для «Реновы»

Группа «Ренова» направила в правительство список мер поддержки для своих активов после введения санкций США в отношении владельца Виктора Вексельберга.

Как пишет «КоммерсантЪ», список послаблений, которые запросила «Ренова», крайне широк. В частности, «Ренова» просит рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на €820 млн под залог 26,5% акций «Русала», а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб. Также «Ренова» просит содействия и преференций в получении госзаказов, различных таможенных льгот. Среди последних, например, заградительные ввозные пошлины для конкурентов новочебоксарского «Химпрома» и нулевые — на сырье для комбината, заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта напитков и воды для поддержки «Байкал холдинга». В тарифы «Аэропортов регионов» предложено внести «премию за риск инвестирования» в компании под санкциями в 5%.

The New Times

Источник «Ъ» указывает, что спектр предложений «Реновы» «максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе». Но возможности государства не безграничны, и поддержка будет направлена, прежде всего, на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними. Это может быть сделано за счет предоставления оборотных средств и прочей ликвидности, а также за счет закупок госструктурами. Сделки M&A, а также меры тарифного и таможенного регулирования если и будут задействованы, то в последнюю очередь.

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