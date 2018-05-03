«Приморские партизаны» получили от 8 до 25 лет лишения свободы

Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил членов банды «приморских партизан» к заключению на срок от 8 до 25 лет в колонии строгого режима.

Как передает «Интерфакс», суд назначил Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 год, Алексею Никитину — 23,5 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы.

The New Times

Суд также постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших. 10 апреля присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу. Они сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенному в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы.

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