«Приморские партизаны» получили от 8 до 25 лет лишения свободы

Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил членов банды «приморских партизан» к заключению на срок от 8 до 25 лет в колонии строгого режима.
Как передает «Интерфакс», суд назначил Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 год, Алексею Никитину — 23,5 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы.
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